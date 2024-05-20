شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تقاضي روتانا بعد طرح أغنية الدهب بدون موافقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت النجمة شيرين عبد الوهاب اليوم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 781640 ضد كل من الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويمثلها سالم الشيخ صالح الهندي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام بصفته مدير شركة روتانا، وهاني عفت محمد العزب بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة روتانا.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في بيان لها أنها تكن كل تقدير واحترام لمالك شركة روتانا، وأنها لجأت للنائب العام للحصول على حقوقها المهدرة من جانب بعض العاملين بالشركة.

وجاء في عريضة البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب إن البلاغ يهدف لوقف التعدي الصارخ الواقع على حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح أغنية الدهب على مواقع شركة روتانا، والتربح من ذلك العمل غير المشروع، وتلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وفوجئت النجمة شيرين عبد الوهاب بقيام المشكو في حقهم ببث ونشر وإذاعة أغنية (الدهب) بدون الحصول على أي تنازلات أو موافقات منها، حيث إنها هي الوحيدة المالكة لتلك الأغنية وتم نشر وبث الأغنية على مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها وبذلك يكون المشكو في حقهم مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن نشر تلك الأغنية على مواقع الشركة، وتداركت شركة روتانا أنها قامت ببث ونشر وطرح مصنف فني بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق على المصنف قامت بحذفها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر.