شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الشابة شروق عجمي تطرح ألبومها الأول "زحمة الصيف" أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة الشابة شروق عجمي عن طرح ألبومها الأول "زحمة الصيف" في شهر أغسطس المقبل، ويتضمن الألبوم 8 أغان منها أغاني قديمة تعيد غنائها بتوزيع وأداء مختلف.

وشاركت شروق عجمي مع النجم محمد محيي في غناء دويتو أغنيته الشهيرة "بحبك" في برنامج sold out "سولد أوت كامل العدد"، والذي يذاع على قناة cbc.



محمد محيي وشروق عجمي في برنامج سولد أوت

أغنية "بحبك" صدرت عام 2001 وجمعت محمد محيي مع النجمة شيرين عبدالوهاب؛ حيث حلت المطربة شروق عجمي محل النجمة شرين في دويتو الأغنية خلال البرنامج.

دويتو "بحبك" من كلمات الفنان مصطفى كامل، وألحان ميرو، وجاء ضمن ألبوم محمد محيي الشهير "صورة ودمعة".

يذكر أن المطربة الشابة شروق عجمى 28 سنة بدأت الغناء من سن 7 سنوات بدأت بالحفلات المدرسية بعدها دخلت مركز تنمية المواهب بالأوبرا بهدف احتراف الغناء على يد دكتور عمرو ناجى.

وبعدها انضمت لفرقة وزارة الشباب والرياضة ثم فرقة تُحى التراث القديم، ومنها انطلقت لحفلات وزارة الثقافة والموسيقى العربية ودار الأوبرا المصرية.