شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات فريق بانوراما برشا في عرض فيلم رفعت عيني للسما بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر العرض الأول لفيلم رفعت عيني للسما في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان فريق الفيلم مع المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير بصحبة فتيات فريق بانوراما برشا اللائى قدمن عرضا مسرحيا لجمهور مهرجان كان قبل عرض الفيلم، وحاز الفيلم على احتفاء الجمهور بعد مشاهدته.

كما لفت انتباه الحضور ظهور الفتيات بمظهر أنيق ومختلف بمساعدة منسقه ملابس الفتيات خلال ظهورهن ويعتبر فيلم رفعت عيني للسما أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها بالإضافة أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحدًا من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

فيلم رفعت عيني للسما من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

ومن اخراج ندي رياض وأيمن الأمير اللذين سبق لهم عرض فيلمهم الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهم على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. كما عرض فيلمهم التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوي العالم.