شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيي حفلين بشهر يونيو المقبل في بيروت ودبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلين غنائيين في بيروت ودبى خلال شهر يونيو المقبل، ويبدأ الحفل في بيروت يوم 15 المقبل بمصاحبة فرقته الموسيقية وتعد هي الحفل الثانية في لبنان بعد حفلته الأولى التي قدمها منذ شهور هناك.

حفلة بيروت 18 يونيو

ومن المقرر أن يقدم الهضبة باقة من أروع أغنياته القديمة والجديدة، وأبرزها أغنية ده لو اتساب، خلينا نتسط، الليلة يا حبيبى، برج الحوت، وعدد آخر من الأغنيات التي يتفاعل معها الجمهور.

أما الحفل الثانى في دبى يوم 18 يونيو المقبل حيث يشهد الحفل العديد من المفاجآت، حيث يقدم الهضبة أغنية جديدة من البومه الجديد الذى يعمل عليه حاليًا.

وطرح مؤخرًا الهضبة عمرو دياب أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، واحتوى الألبوم على 12 أغنية وهى "المعنويات مرتفعة" الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس و بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

وكان قد أحيا عمرو دياب حفل زفاف الفنانة ريم سامى شقيقة المخرج الكبير محمد سامى على زوجها رجل الأعمال محمد المغازى، وسط حضور كوكبة من النجوم والشخصيات العامة.



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