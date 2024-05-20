شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات بالعنصرية لممثلين صينيين لتقديمهما شخصيات أفريقية بمكياج أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه الممثلان الصينيان وانج ييبو، وهوانج جينجيو، ردود فعل عنيفة لظهورهما بمكياج أسود فى فيلم جديد عن قوات حفظ السلام الصينية فى أفريقيا، ففى 2 مايو، نشر أحد المراقبين على الإنترنت صور لمكياج وجه "وانج" الأسود من فيلم الحركة وحدة الشرطة، متهمًا الممثلين بـ"العداء العنصرى"، وقد اجتذب المنشور 35 ألف إعجاب و11 ألف إعادة نشر.

تم إصدار الفيلم فى الصين خلال عطلة عيد العمال، وهو من إخراج مخرج هونج كونج، لى تات تشيو، وبطولة الممثلين الصينيين الذين جسدوا أدوار ضباط شرطة لحفظ السلام فى دولة إفريقية خيالية مزقتها الصراعات، بحسب ما جاء فى موقع scmp.

وجاءت الاتهامات من البعض إنهم يضعون المكياج فى مشهد يتنكرون فيه فى هيئة رجال عصابات محليين لإنقاذ الشهود، فاستخدام المكياج لتصوير الأشخاص السود، كانت شائعة فى الأعمال الترفيهية فى الولايات المتحدة فى القرنين التاسع عشر والعشرين، ولكنها اعتُبرت فيما بعد مسيئة وعنصرية.



لقطة لمكياج الممثل الصيني المثيرة للجدل

كما تعرض البرنامج الأكثر مشاهدة فى الصين حفل مهرجان الربيع الذى يبثه التلفزيون المركزى الصينى إلى جدل فى عام 2018 عندما قامت ممثلة كوميدية بطلاء وجهها باللون الأسود لتلعب دور أفريقية تعرب عن امتنانها لمساعدة الصين، بل أصبحت القصة أسوأ لأنه وقف بجانبها ممثل أفريقى يرتدى زى قرد، ولم تعتذر محطة التلفزيون.

وفى عام 2021، استعان الحفل براقصين صينيين يؤدون رقصات أفريقية بوجه أسود مرة أخرى، مما أثار المزيد من ردود الفعل السلبية، وفى الفيلم الأخير، كان هدف وحدة الشرطة المشكلة هو إظهار التضحيات البطولية ونكران الذات التى قدمها حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة من الصين فى مواجهة تهديدات العصابات الإجرامية والإرهابيين، وقد تم تصويره فى استوديو فى منطقة قوانغشى تشوانغ ذاتية الحكم بجنوب الصين فى عام 2021 حيث لم يكن من الواقعى نقل الطاقم إلى أفريقيا خلال جائحة كوفيد-19.



مكياج ممثلين صينيين يثير الجدل حول العنصرية

على وسائل التواصل الاجتماعى فى الصين، أدان البعض عبر الإنترنت صانعى الفيلم والممثلين فيه لكونهم "جاهلين للغاية"، كما أنها ليست المرة الأولى التى يواجه فيها وانغ ييبو ردود فعل عنيفة بسبب سلوكه "الجاهل".

احتل الفيلم المرتبة الأولى بإيرادات بلغت 404 ملايين يوان ما يعادل 56 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر خلال عطلة عيد العمال التى استمرت 5 أيام، لكنه كان واحدًا من أقل الأفلام الجديدة تقييمًا على موقع Douban، موقع مراجعة الأفلام الأكثر شهرة فى الصين، حيث حصل على تصنيف فقط. 5.6 من 10.