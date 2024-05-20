شكرا لقرائتكم خبر عن حصريًا على dmc.. موعد عرض مسلسل "الوصفة السحرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc مسلسل "الوصفة السحرية"، حصريًا على شاشتها بداية من السبت الموافق 8 يونيو، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء.

تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" حول العلاقات الزوجية والمشاكل التي تواجة المقبلين على الزواج وكذلك التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، وذلك من خلال مجموعة من السيدات الذين يقطنون داخل كومبوند سكنى، ويظهر كتاب بعنوان "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" وينتشر بين سيدات الكومبوند اللاتى يقرأن الكتاب وسط إعجاب كبير منهم ومحاولة لتنفيذ ما بداخل الكتاب وذلك في إطار اجتماعى مشوق.



الوصفة السحريه



الوصفة السحرية

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.