شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تتابع تطورات سرقة فيلتها وتنتظر عرض فيلمها تاني تاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل يومين فقط من طرح أحدث أعمالها السينمائية فيلم تاني تاني، تعرضت النجمة غادة عبد الرازق لسرقة مشغولات ذهبية وملابس من داخل فيلاتها بمنطقة المعادى، حيث حررت غادة محضرًا بقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة اتهمت فيه خامتين تحملان جنسية أفريقية بارتكاب الجريمة وتم ضبطهما والتحفظ عليهما في القسم.

غادة عبد الرازق روجت خلال الأيام الماضية لفيلمها الجديد تاني تاني المقرر طرحه في دور العرض المصرية يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 مايو، الذى تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ مشاركتها في فيلم "حرب كرموز مع النجم أمير كرارة والذى تم عرضه عام 2018 ومنذ وقتها وهو متواجدة في الدراما وغائبة عن السينما.

غادة عبد الرازق كوميدية فى فيلم تانى تانى

غادة عبد الرازق تخوض تجربة جديدة في فيلم تانى حيث تقدم خلاله الكوميديا لأول مرة بمشاركة فنانين كومديدين هما أحمد آدم وبيومى فؤاد ويضم الفيلم أيضاً محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج محمد عبد الحميد ووائل علي.

وكشف برومو فيلم تانى تانى الذى طرحته غادة عبد الرازق قبل أيام عن عن طبيعة الشخصيات والمواقف الكوميدية التي تحدث بينهما، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدى" موظفة بنك ويظهر لها أصدقائها القدامي زيكو وبيبو اللذان يحاولان التقرب منها مجدداً وكسب قلبها وذلك خلال موافق ومفارقات كوميدية.

صيد العقارب آخر أعمال غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق قدمت في موسم دراما رمضان الماضى مسلسل صيد العقارب، وشارك في بطولته رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، عايدة فهمى، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.



غادة عبد الرازق



سرقة مجوهرات غادة عبد الرازق