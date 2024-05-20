شكرا لقرائتكم خبر عن "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" يشارك في مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك العرض المصري "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" ضمن العروض المشاركة في الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، دورة الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، وتترأس هذه الدورة شرفيًّا الفنانة إلهام شاهين، وذلك في العاشرة مساء اليوم على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، ويستمر المهرجان حتى 22 من مايو.

العرض مستوحى من حكايات حقيقية، ويدور حول 3 حالات انتحار حدثت بالفعل، لثلاث فتايات مصريات، ويشارك في بطولته سلمى نصر، وإليزابيث سامي، وياسمين أشرف، ومارك حبيب، وجيروم القمص، وكرلس ناجي، وباخوم عماد، وهو مدرب الممثلين والمخرج المنفذ للعرض، وتصميم الديكور مينا حشمت، وتصميم الإضاءة أبو بكر الشريف، وإكسسوارات ومكياج روما عصام، والتأليف الموسيقي رفيق جمال، وتنفيذ الموسيقى مينا أشرف، وتصميم الاستعراضات راحيل عماد، وملابس ماريان ميشيل، ومساعدو الإخراج أحمد شحاتة وبيتر موريس ونورا مجدي وجرجس مجدي، تأليف وإخراج مايكل مجدي.





جدير بالذكر أن العرض حصد 5 جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، وهي جائزة أفضل استعراضات ودراما حركية للفنانة الشابة رحيل عماد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة وفازت بها بطلات العرض ومنهم ياسمين أشرف وسلمى نصر، وجائزة أفضل مؤلف صاعد فاز بها المخرج والمؤلف مايكل مجدي، والذي ترشح أيضًا لجائزة أفضل مخرج صاعد من نفس المهرجان.

وحصل العرض على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول من مهرجان القاهرة المسرحي للعروض الطويلة، وحصد 8 جوائز أخرى، وفاز العرض بجائزة أفضل عرض متكامل في ختام مهرجان آفاق مسرحية العربي، في دورته التاسعة، والتي حملت اسم الفنان الراحل كرم مطاوع.

وحصد العرض أيضًا العديد من الجوائز منها أفضل عرض في مسابقة العروض المسرحية الطويلة، وحصل مايكل مجدي مخرج العرض على جائزة أفضل مخرج، وحصل رفيق جمال على جائزة أفضل تأليف موسيقي.