شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية للموسم الرابع من سلسلة Only Murders In The Building.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة Hulu عن أول فيديو ترويجى للموسم الرابع من مسلسل Only Murders In The Building، على أن يتم لكشف عن موعد طرحه خلال الفترة المقبلة.

ودار الفيديو الترويجى للموسم الرابع من مسلسل Only Murders In The Buildingحول إتجاه عصابة مابيل مورا (التي تلعب دورها سيلينا جوميز)، ومدير برودواي السابق أوليفر بوتنام (مارتن شورت) والممثل التلفزيوني تشارلز هادن سافاج (ستيف مارتن) إلى هوليوود حيث تُعرض عليهم الفرصة لتحويل مغامراتهم إلى فيلم من أفلام هوليوود، قبل أن تتطلب قضية قتل أخرى اهتمامهم.

سيشهد الموسم الرابع من سلسلة Only Murders In The Building، عودة النجمة العالمية ميريل ستريب، بالإضافة إلى أعضاء فريق التمثيل الجدد يوجين ليفي، إيفا لونجوريا، زاك جاليفياناكيس، ميليسا مكارثي، مولي شانون، كميل ناجياني، جين لينش، وغيرهم.