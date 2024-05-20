بالصور- أسعار خيالية لحقيبتي يد نسرين طافش..و إطلالتها الكاجوال تخطف الانظار

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة السورية نسرين طافش بلوك مميز وشيك خلال رحلتها على متن الطائرة، إرتدت فيه توب ضيقة باللون الأبيض من دون أكمام، وسروالاً جينز واسع ذات تصميم مميز، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.

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وحملت نسرين طافش حقيبة يد من توقيع دار أزياء MIU MIU، يصل سعرها إلى 1768 يورو، مع حقيبة أخرى من دار أزياء Louis Vuitton وصل سعرها إلى 1,510 يورو.

و بعد أن منعت سلطات القاهرة الفنانة السورية نسرين طافش من السفر إلى دبي أمس، أكد المحامي محمد إسماعيل، أن النائب العام أمر بإلغاء منعها من السفر من المطارات، وجاء هذا القرار بعد أن تم تقديم شهادة من المحكمة، تفيد بإنقضاء الدعوى في إتهامها بتحرير شيك بدون رصيد.

وأكد إسماعيل أن طافش قامت بدفع 4 مليون جنيه، وألغي بعدها حكم السجن بحقها، وقضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بإنقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بعد التصالح مع الخصم ودفع مبلغ كبير، وبذلك فإنه يحق له التجول بحرية تامة.

