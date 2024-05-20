ريم فكري تقاضي عائلة زوجها الراحل.. وجدوا رأسه فى النهر بعد خطفه

ياسر رشاد - القاهرة - عادت قضية مقتل زوج الفنانة المغربية ريم فكري لتصدر الساحة من جديد، وذلك بعد قرارها تقديم شكوي ضد عائلة زوجها القتيل.

خطف وتعذيب والقاء فى نهر الرباط

وعلى الرغم من مرور شهرين من خطفه وتعذيبه والتمثيل بجثته قبل إلقاءها في نهر الرباط الا ان القضية تصدرت من جديد.

ريم فكري

عثور على رأس رضا فرس فى النهر

وكان رضا فرس الفرنسي الجنسية، المغربي الأصل، ضحية بعد عثور أحد أعضاء فريق الغطس، على رأس جثة رجل، في نهر أبي رقراق.

من جانبها أكدت جريدة “le12.ma“، أن ريم فكري، قررت رفع دعوي ضد عائلة زوجها الراحل بسبب القذف والسب والتشهير وإهانة هيئة منظمة والوشاية الكاذبة، وذلك على خلفية الاتهامات التي وُجهت لها من قبلهم.

ريم فكري

تدمير مسيرتها فى الغناء

وأضافت أن ريم فكري، كانت تنتظر العثور على جثة زوجها الراحل، قبل رفع الشكوى، مفضلة الصمت، واحترام حرمة الميت، رغم الاتهامات الجارحة التي وجهت لها، بهدف تدمير مسيرتها المهنية في عالم الغناء.

تعويض مالي

وتسعي الفنانة ريم فكري، حاليًا طلب تعويض مالي، نظرًا لحملة التشهير، التي تعرضت لها، والتي تسببت في توقف عدد من أعمالها وعقودها.

ريم فكري

وقررت ريم فكري متابعة قضائية، لأخت زوجها الراحل، وذلك بعد تصريحات تضمنت إهانات لرجال الأمن في أحد الفيديوهات، التي تم تفريغها والتي تتهمهم فيها بالتلاعب بالملف وتلقي رشاوى في هذه القضية.

وكانت فاجأت ريم فكري، جمهورها، بإصدار أول أغنية جديدة بعد مقتل زوجها عبر قناتها الخاصة على “يوتيوب” تحمل عنوان “23”، والذي يدل مباشرة إلى عمرها الحالي.

وصورت ريم فكري الأغنية على طريقة فيديو كليب، كشفت خلالها معاناتها عقب بعد مقتل زوجها على يد عصابة مطلوبة دوليا، كما حكت المعاناة النفسية التي عاشتها في ظل خلافها مع عائلة زوجها.

ريم فكري

واختارت ريم فكري في أغنيتها “23”، كلمات “مزلزلة”، انتقتها بعناية فائقة من أجل التعبير عن ما يخالجها من ألم ومعاناة نفسية.

وكانت تصدرت ريم فكري التريند الأول في “الطوندونس” المغربي بعملها الفني بعد أقل من 24 ساعة عن طرحه على قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب.، بعدما وصلت إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة.

وعلقت ريم فكري، في تدوينها عبر خاصية “الستوري” على حسابها “إنستغرام“، “معروف أن الناس ديما كينقاسمو على جوج، جهة معاك وجهة ضدك، جهة باغا ليك الخير وجهة باغا غا تشفا.. أنا رجعت لور وبقیت غي كاتفرج”.

وأضافت “أولا تعلمت أن عمرك تجاوب منين تكون معصب أو حزين بزاف، ثانیا ربي كيبليك بشي موصيبة إلا و أنه عارفك راك قاد عليها. وثالثا اختيار العائلة قبل الرجل لي غاتكملي معاه حياتك. الصمت هو سلاح قوي و ليس ضعف أول مرا غانعرف شناهو الصبر وأنك تشوف بنادم كياكل ليك فلحمك و نتا صابر والصبر فيه حكمة كبيرة”.

ريم فكري

وتابعت: “الضعف كيتحول القوة من بعد، والمشاكل أو المصائب كيخليوك تلجأ الى الله و تآمن بأن كلشي كيوقع لينا من موراه درس وحكمة، فالأخير القيت في عائلتي وشوية ديال الصحاب لي ماتوقعتش أوقفو معايا فجنبي واخا الصراحة راه تا حد ماكان غايحس بيا أصلا حيت المزود تخبطت بيه بوحدي والصراحة تا أغلبية المغاربة لي قالو كلمة زوينة فحقي ودافعو على الحق شكرا ليكم”.

وأشارت: “ماعمري فحياتي غانبقا نتيق أي حاجة كاتقال فالسوشل میدیا تا من عند هادوك لي بالنسبة ليا كانو مصادر موثوقة الحقيقة كيعرفها غي لله والمعني بالأمر ، وزید و زید ماشي ساهل نرجع كيف كنت و لكن غانرجع حسن من كيف كنت إن شاء الله..”.

ريم فكري

ولفتت قائلة: “درت une thérapie صلیت بزاف دعيت لله بزاف باش إفرجها عليا واعطيني الصبر و الثبات جاوني الضرابي من كل جهة ومع دالك بقيت شادة فراسي، يمكن كون كان شي حد خور كون تصطا”، مؤكدة، أن “الحياة قصيرة ومابقیت بغيت نضيع تا شي وقت ولواحد ماكدي معاه والو حليت عيني على بزاف ديال الحوايج، والحمد لله على كلشي أنا راضية بحكم الله و تايقة فالقضاء إياخد الحق والمحكمة الإلاهية لا يعلا عليها هي أحسن من كلشي”.

ريم فكري

وكانت السلطات المغربية، قد نجحت في القبض على بعض الذين شاركوا، في جريمة الخطف، والتعذيب والقتل، وأكدت تورط 6 أشخاص.