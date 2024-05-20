شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الإعلان الرسمى لفيلم شرق 12 بالتزامن مع عرضه فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور مهرجان كان السينمائي غدًا الثلاثاء، العرض الأول لفيلم شرق 12 للمخرجة هالة القوصي ضمن عروض نصف شهر المخرجين التي تضم 21 فيلما والمقامة على هامش النسخة الـ77 لمهرجان كان الذي تستمر فعالياته حتى 24 مايو الجاري.

وبالتزامن مع عرض فيلم شرق 12 في مهرجان كان، أطلقت الشركة المنتجة للفيلم التريلر الخاص بالفيلم الذي تم تصويره على خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات.

ومن المقرر أن يحظى فيلم شرق 12 بأربعة عروض خلال فعاليات المهرجان، حيث سيكون عرضه الأول غدا الثلاثاء 21 مايو - الساعة 5 وربع مساء في Theatre Croisette، كما سيكون عرضه الثاني يوم الأربعاء 22 مايو الساعة 11 ونصف صباحا في - Cinema Les Arcades/Salle 1، كما يعرض مرة أخرى في الساعة 7 مساء في - Cinema Alexandre III 1، وسيختتم الفيلم عروضه في مهرجان كان يوم الخميس 23 مايو الساعة 4 ونصف مساء في -CinemaLeRaimu

ومن المقرر أن يحضر أبطال الفيلم وصناعه عرضه في المهرجان، حيث يلعب بطولة الفيلم منحة البطراوي، وأحمد كمال، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع.

وينتمي فيلم شرق 12 لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد. ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.