شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد العرض الثاني لمسلسل "إمبراطورية ميم" على CBC وCBC دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة CBC من الأحد المقبل 26 مايو، العرض الثاني لمسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوى في تمام الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 2.30 صباحًا، فيما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا والساعة 10 صباحًا، وذلك بعد عرض العمل لأول مرة فى شهر رمضان الماضي 2024.

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

المسلسل يدور في إطار اجتماعي ويدور حول (مختار) الذي صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، ويسعى لحل المشاكل المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق.

استضاف برنامج "أحداث الساعة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، النجوم الأطفال لمسلسل "إمبراطورية ميم" وهم الطفلة بيرلا أبو المجد، والطفل ريمون توفيق، والطفل آدم وهدان بجانب المخرج محمد سلامة الذى أكد أن أكثر شيء أسعده بعد نجاح المسلسل أنه رأى منشور على السوشيال ميديا كان بيقول: "أنا نفسى أعيش فى الأجواء العائلية لمسلسلات خالد النبوى"، خاصة مسلسلى "إمبراطورية ميم" و"راجعين يا هوى".

أضاف محمد سلامة، "فى كل عمل بحاول أن يكون لديا قصة حب تحاكى الواقع، فضلا عن أن المسلسل فيه قصص حب، سواء كان بين مختار وميسون لزوج فقد زوجته ومقدرش يعيش من غيرها، وقصة الحب بين مديحة ومحمود اللى بدأت على كبر".

وأكد محمد سلامة أنه صديق للفنان خالد النبوى، وبينهما أشياء مشتركة فى الفكر وطريقة العمل ويعمل أكتر منى، لافتا إلى أن أكثر عملين مبهرين هما مسلسل "الحشاشين" و"جودر" على مستوى التمثيل والملابس والديكورات والسيناريو والحوار والجرافيك، والإنتاج.