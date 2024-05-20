شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسرحيات جمعت سمير غانم بزوجته دلال عبد العزيز.. من خشبة المسرح لعش الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان سفيرًا للسعادة وعنوانًا للبهجة، طلته كفيلة بإدخال الفرح والسرور على قلب كل من يراها، هو ملك الارتجال وكوميديا الموقف، هو الراحل الفنان سمير غانم، التي تحل ذكرى وفاته اليوم الإثنين 20 مايو، وكان متزوجًا من الفنانة دلال عبد العزيز وكانت بداية شعلة الحب بينهما على المسرح من خلال مسرحية "أهلاً يا دكتور".

قصة حب وزواج سمير غانم ودلال عبد العزيز بدأت من خشبة المسرح وكانت من أنجح قصص حب وزواج الوسط الفني والتي أسفرت عن ابنتيهما النجمتان دنيا وإيمى سمير غانم، وجمع الثنائى الكثير من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما، ولكن كان للمسرح طابع خاص حيث كان هو شعلة الحب بين الثنائى وجمعهما على المسرح 4 مسرحيات.

أهلا يا دكتور

مسرحية "أهلا يا دكتور"، كانت بمثابة بذرة الحب بين الثنائى في أول لقاء بينهما، عام 1981، وتدور قصتها حول، نادر "سمير غانم" والزناتي خليفة "جورج سيدهم" طبيبان صديقان، ولكنهما مختلفان كل الاختلاف عن بعضهما البعض، وتدور حوارات حول الأخلاق والمجتمع، وعن اختلافات كل منهما.

فخ السعادة الزوجية

وفى نفس عام قدما الثنائى سمير غانم ودلال عبد العزيز مسرحية بعنوان "فخ السعادة الزوجية"، وتدور أحداثها حول زوج وزوجته حيث يدخل فى قلب الزوجة الغيرة والشك من زوجها فيحدث بينهم مشاكل فيكذب عليها ويخبرها بأن صديقه قتل زوجته ودخل مستشفى الأمراض العقلية بسبب غيرة زوجته حتى تخاف منه أيضًا، وتحدث العديد من المواقف في إطار كوميدى.

فارس وبنى خيبان

اجتمع الثنائى مرة أخرى بعد غياب 7 سنوات على المسرح من خلال مسرحية تحمل اسم "فارس وبنى خيبان" عام 1987، وتدور أحداث المسرحية في (الباطنية)، حيث عالم المخدرات والإدمان، ويحقق أحد الصحفيين ويدعى "فارس مهران" في القضية التي تتهم إحدى المدرسات العائدات من الكويت أن بحوزتها كمية من الهيروين، ويكتشف أنها بريئة.

أخويا هايص وأنا لايص

وكرر التعاون بعد نجاح "فارس وبنى خيبان" بمسرحية جديدة من أشهر المسرحيات المصرية المرتبطة بالجمهور المصرى وهى مسرحية "اخويا هايص وأنا لايص" عام 1992، وكانت أخر المسرحيات التي جمعتهما، وتدور احداث المسرحية حول تؤام متفرقان عن بعضهما وكل شخص فيهما حياته مختلفة عن الأخر، حيث يعيش أحدهما حياة الثراء والمتعة، والأخر يعيش حياة عصيبة وصعبة بسبب الفقر.