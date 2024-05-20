الهضبة عمرو دياب.. أول مغني عربي يدخل موسوعة جينيس ويحقق أعلى مبيعات بالشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الهضبة عمرو دياب التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لموجة انتقادات شديدة بعد قيامه بضرب مهندس صوت وطرده أمام الجميع من حفل زفاف ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي.

تصرف غير أخلاقي

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الهضبة معتبرين قيامه بهذا الأمر غير أخلاقي ويتنافي مع عمرو دياب وتاريخه الكبير.

عمرو دياب

مبيعات هائلة لألبوماته

يعتبر عمرو دياب واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة، وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها: اللغة الإنجليزية، واللغة الروسية، واللغة الكرواتية، واللغة البلغارية، واللغة التركية، واللغة الألبانية، واللغة الهندية، واللغة اليونانية، واللغة الفرنسية. تميٌز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه، وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.

عمرو دياب

أول ظهور اذاعي وقيثارة محافظ بورسعيد

كان الهضبة يتمتع بصوتٍ جميل مما جعل والده يشجعه على الغناء، اصطحب معه عمرو عندما بلغ السادسة من عمره إلى مهرجان في بورسعيد 23 يوليو 1967، وزار هُناك محطة الإذاعة المحلية، فكان أول ظهور إذاعي له حيثُ غنى النشيد الوطني المصري (بلادي بلادي) وأعجب بصوته محافظ بورسعيد مما جعله يهديه قيثارة.

عمرو دياب

زيجات عمرو دياب

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها نور، ثم انفصلا وتزوج بأخرى سعودية هي زينة محمد عاشور، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

عمرو دياب

جوائز عمرو دياب

نحح عمرو دياب فى الحصول على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، ومنها جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط في الأعوام: 1998، و 2002، و 2007، و 2014.

يعتبر عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.



عمرو دياب

وحقق عمرو دياب المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب استماعًا حول العالم.

يعتبر عمرو دياب أول فنان عربي يحصل على لوحة إعلانية ضخمة في نيويورك.

لحن لنفسه وترجم أكثر من 44 أغنية

لقب الجمهور عمرو دياب بــ "الهضبة"، وقدم ما يقارب من 35 البوم حتى الان، غير انه لحن لنفسه الكثير من الأغانى، و من أبرز أغانيه أغنية "متخافيش" ، أغنية "رصيف نمرة خمسة"، أغنية "حتمرد"، أغنية "عنواني"، أغنية "ذكريات"، أغنية "تملى معاك"، أغنية " ياعمرنا"، أغنية "شوقنا" ، أغنية " تملى معاك"، أغنية " حبيبي يانور العين" في البوم "نور العين الذى حقق أعلى المبيعات في سوق الكاسنيت بالشرق الأوسط ، وترجم أكثر من 44 أغنية للهضبة.

عمرو دياب

كما شارك الهضبة في تلات أعمال تليفزيونية وقدم 4 أفلام سنيمائية منها فيلم "السجينتان"، فيلم "العفاريت"، فيلم "آيس كريم في جليم"، فيلم "ضحك ولعب وجد وحب".

أبرز المعلومات عن عمرو دياب

1-ولد في مدينة بورسعيد، يوم 11أكتوبر 1961

2-قام بالغناء في عمره السادس بالإذاعة المحلية لبورسعيد النشيد الوطني.

3- نجح عمرو دياب فى الحصول على بكاليورس الموسيقي العربية من اكاديمية الفنون عام 1983.

عمرو دياب

4-بدأت مسيرة عمرو دياب الفنية في عام 1983، حيث قدم أول أغنية الزمن.

5- يعتبر الموسيقار هاني شنودة هو أول من اكتشف الهضبة عمرو دياب.

6- كان ألبوم يا طريق أول ألبوماته.

عمرو دياب

7- قدم 35 ألبوما حتى الآن.

8- ألبوم أصلها بتفرق يسجل أصغر ألبوم في تاريخ عمرو دياب بـ3 أغنيات.

9- طرح عمرو دياب 56 أغنية منفردة.

10- لحن الهضبة 116 أغنية لنفسه.

11- تعاون الهضبة مع 5 شركات إنتاج خلال مسيرته الفنية.

عمرو دياب

12- شركة صوت المدينة تعتبر أول شركة قدمت عمرو دياب للجمهور.

13- تم ترجمة 44 أغنية للهضبة.

14- نجح ألبوم «نور العين» فى تحقيق أعلى المبيعات في سوق الكايست بالشرق الأوسط.

15- قدم عمرو دياب دويتو مع 3 مطربين فقط.

عمرو دياب

16- تعاون عمرو دياب مع 14 موسيقيا عالميا خلال مسيرته الفنية.

17- تولت توزيع ألبوماته خارجيا 18 شركة عالمية.

18-قدم الهضبة 4 أفلام خلال مشواره السينمائي.

عمرو دياب

19- كما شارك عمرو دياب في 3 أعمال تليفزيونية.

20- تزوج الهضبة مرتين الأولى من شيرين رضا، والثانية من زينة عاشور.