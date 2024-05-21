سعد خضر يعلق على شائعة وفاته

أثارت شائعة وفاة الفنان السعودي المخضرم سعد خضر قلقًا كبيرًا بين أقاربه ومحبيه، إلا أنه سارع إلى طمأنتهم جميعًا على صحته وأكد أنه بخير وسلامة.

وقال سعد خضر: “منذ ثلاثة أيام حتى الآن أتلقى اتصالات في كل وقت، وهاتفي لا يهدأ أبدًا بسبب هذه الشائعة التي كبرت وانتشرت بشكل غريب”.

وأضاف: “خلّوني أرتاح.. لدي بيت وأسرة وأبناء وبنات وأقارب وأصدقاء يتمنون لي الخير، وأنا أتمنى أن أعيش معهم بسلام بعيد عن إزعاج الشائعات”. ووجه سعد خضر نداءً إلى مروجي الشائعات، متمنيًا أن “يتوقفوا عن إلحاق الضرر بالآخرين عبر مثل هذه الممارسات”. وأكد أنه بصحة جيدة وأن ما يقال عن وفاته عار عن الصحة تمامًا.