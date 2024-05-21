"أسطورة الفن العربي".. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى رحيل الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2021.

ونشر "الرداد"، صورة للراحل سمير غانم عبر خاصية "ستوري"، من خلال حسابه على موقع "انستجرام"، وكتب: "ذكرى وفاة حبيب الملايين حمايا الغالي وأسطورة الفن العربي الأستاذ سمير غانم، اللهم ارحمه واغفر له".

وتوفي الفنان سمير غانم يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته في اليوم التالي من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

ويعد آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم، مسرحية "الزهر لما يلعب" وشارك ببطولتها شيرين وطارق الإبياري وإيمي طلعت زكريا ورضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري.\

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