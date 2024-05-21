تعرف على شخصيات فيلم "تاني تاني" قبل طرحه في دور العرض (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينطلق فيلم "تاني تاني" للنجوم غادة عبدالرازق وأحمد آدم وبيومي فؤاد في دور العرض، الأربعاء 22 مايو ليكون أول أفلام موسم الصيف السينمائي، ويقدم الفيلم حدوتة كوميدية مختلفة.

وقبل انطلاق فيلم "تاني تاني" في السينمات، كشفت الشركة المنتجة عن شخصيات الفيلم وطبيعة أدوارهم، إذ تظهر غادة عبدالرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهي أرملة ولها ابنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكي (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومي فؤاد شخصية لبيب (بيبو) وهو رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

ويشارك في فيلم "تاني تاني" الفنان محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدى (غادة عبدالرازق) الذي يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير ابنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين الشخصيات.

فيلم "تاني تاني" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.