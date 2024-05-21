ظافر العابدين يتعاقد على بطولة مسلسل في رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت المنتجة سالي والي عن تعاقد شركتها Sproduction، مع النجم ظافر العابدين على بطولة مسلسل، يتم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورتين للنجم ظافر العابدين، بعد الاتفاق مع المنتجة سالي والي على بطولة مسلسل، لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، إذ من المقرر الإعلان عن ملامح العمل الفترة المُقبلة.

جدير بالذكر أن Sproduction شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل لانش بوكس، بطولة غادة عادل، أحمد وفيق، فدوى عابد، هشام إسماعيل، عمرو رمزي وجميلة عوض، تأليف عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

ظافر العابدين شارك الفترة الأخيرة في بطولة فيلم "أنف و3 عيون" عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، إخراج أمير رمسيس، كما أخرج فيلم "إلى ابني" وشارك في بطولته.