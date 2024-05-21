ويجز: "بحب اللغة العربية وبزعل لما بحس إني لوحدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد مطرب الراب ويجز، على أهمية إثراء اللغة العربية بين الناس، مضيفًا أن اللغة العربية تراث وحضارة.

ونشر "ويجز" فيديو عبر حسابه على موقع "انستجرام"، قال فيه: "أنا راجل بحب اللغة العربية جدا وبزعل لما أحس أني لوحدي اللي بحبها، ولما أحس أن الناس فقدت الاهتمام بالعربية بضايق، لأن فيه حاجات كتير بتيجي مع اللغة، الموضوع مش بس لغة لا هي تراث وهوية وحضارة جميلة وحاجات كتير ممكن نتعلم منها كتير".

يذكر أن ويجز من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلن حذف حسابه على موقع "فيسبوك" و"انستجرام"، وامتنع عن التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي،تضامنا مع الشعب الفلسطيني لما يتعرضون له من إبادة جماعية من قبل الجيش الإسرائيلي.

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