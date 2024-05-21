سلمى أبو ضيف تتألق في "كان" وهيفاء وهبي بإطلالة جديدة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورا لها عبر السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال تواجدها في فرنسا.

هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خطفت من خلاله الأنظار إليها مرتدية إطلالة أنيقة.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر وزوجها محمد سامي الأنظار بإطلالتها في حفل زفاف الفنانة ريم سامي، وشاركت جمهورها صورًا جديدة عبر السوشيال ميديا.

سميرة سعيد

شاركت المطربة سميرة سعيد جمهورها لأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ونشرت صور من كواليس تصوير كليب "كداب".

هدى الأتربي

شاركت الفنانة هدى الأتربي جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها في فرنسا، على هامش حضورها مهرجان "كان" السينمائي الدولي".

كلود فان دام

وصل النجم العالمي جان كلود فان دام، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث قام بجولة في موقع التراث العالمي "مدائن صالح" في مدينة العلا، وسط حضور وترحيب كبير من المسئولين السعوديين .

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك، صورًا من مشاركتها في أحد الندوات الحوارية التي تتحدث عن صناعة السينما في مهرجان كان السينمائي الدولي.

لقاء الخميسي

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي بتتويج فريق الزمالك بكأس الكونفدرالية، ونشرت صورة تجمعها بـ ابنتها عبر حسابها على موقع "انستجرام".

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لأحدث ظهور لها عبر "ستوري" حسابها على موقع "انستجرام".

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة سيلفي لأحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".