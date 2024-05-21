فيديو نادر- كيف تصرف عادل إمام عندما علم بارتباط ابنته وماذا طلب من أبنائه؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:18 صباحاً - مر قبل أيام عيد ميلاد الزعيم عادل إمام وأحتفل به العديد من رواد السوشيال ميديا، فقامت إحدى الصفحات بإعادة مقطع فيديو، يحكي فيه الزعيم عن علاقته بأولاده وقربه منهم، في لقاء نادر مع المذيعة شانتال سرور، تحدث عادل إمام عن ابنته سارة.

أجري هذا اللقاء مع عادل إمام في آخر يوم تصوير فيلم “عريس من جهة أمنية” عام 2004، وكان “إمام” وقتها احتفل بزواج ابنته سارة.

فيديو نادر لعادل إمام

وتحدث عادل إمام عن زوج ابنته سارة ورد فعله عندما عرف بارتباطها وقال: “هي قصة حب بينهم كان زميلها في الجامعة الأمريكية، أنا كنت دايما اسأل بنتي أقول لها مبتحبيش؟ كانت تتكسف كنت أقول لها هبقى سعيد جدا لأنك لما هتحبي هتبقي شخصية طبيعية”.