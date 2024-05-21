فن ومشاهير

فيديو نادر- كيف تصرف عادل إمام عندما علم بارتباط ابنته وماذا طلب من أبنائه؟

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:18 صباحاً - مر قبل أيام عيد ميلاد الزعيم عادل إمام وأحتفل به العديد من رواد السوشيال ميديا، فقامت إحدى الصفحات بإعادة مقطع فيديو، يحكي فيه الزعيم عن علاقته بأولاده وقربه منهم، في لقاء نادر مع المذيعة شانتال سرور، تحدث عادل إمام عن ابنته سارة.

أجري هذا اللقاء مع عادل إمام في آخر يوم تصوير فيلم “عريس من جهة أمنية” عام 2004، وكان “إمام” وقتها احتفل بزواج ابنته سارة.

فيديو نادر لعادل إمام

وتحدث عادل إمام عن زوج ابنته سارة ورد فعله عندما عرف بارتباطها وقال: “هي قصة حب بينهم كان زميلها في الجامعة الأمريكية، أنا كنت دايما اسأل بنتي أقول لها مبتحبيش؟ كانت تتكسف كنت أقول لها هبقى سعيد جدا لأنك لما هتحبي هتبقي شخصية طبيعية”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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