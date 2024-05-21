قبل أيام من انطلاق الـ 11.. تعرف على الفرق العالمية المشاركة بمهرجان الطبول 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنما عن أنطلاق دورة الـ 11 من مهرجان الطبول الدولى للموسيقى والفنون الشعبية والفنون التراثية ، وهي الدورة التي تقرر إهدائها لرائد المواويل الشعبية المطرب محمد طه، والدورة الـ 11 تنطلق لتشعل حماس محبي موسيقى من مختلف أجناس العالم من خلال إحياء كنوز وفنون مصر التراثية.

قبل أيام من انطلاق الـ 11.. تعرف علي الفرق العالمية المشاركة بمهرجان الطبول 2024

وتُقام الدورة الـ 11 من المهرجان الدولي للطبول خلال الفترة من 25 مايو إلي 31 مايو 2O24، تحت شعار “حوار الطبول من أجل السلام”..

وتأتي الدورة الـ 11 من مهرجان الطبول بمشاركة أكثر من 30 فرقة مصرية وعالمية من مختلف ثقافات الشعوب، كـ" اليابان، كولومبيا، الهند، الصين، فلسطين، جنوب السودان، موريتانيا،مصر".

إضافة إلى فرنسا، كازاخستان، وموريتانيا، وتم تخصص أماكن العروض واشتملت على 4 مسارح وهى؛ مسرح السور الشمالي، ساحة الهناجر بالأوبرا، قصر الأمير طاز، وبيت السناري بالسيدة زينب.

دورة المواويل الشعبية

وكان أعلن عن ذلك الفنان انتصار عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم بـ المجلس الأعلى للثقافة وبساحة دار الأوبرا المصرية، كذلك أعلن “عبد الفتاح” أنه تقرر إقامة معرض لفنون الحرف اليدوية والتراثية جانبا إلى جانب أيام مهرجان الطبول، والذي سيُقام في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية.

مواعيد حفلات مهرجان الطبول والفنون التراثية

وتأتي دورة هذا العام من مهرجان الطبول والفنون التراثية تحت عنوان “المواويل الشعبية”، وشعار “الطبول من أجل السلام”، وستشهد هذا العام أكبر تجمع لرموز فن العرائس والماريونيت للاحتفال بهذا الفن العظيم مع أكبر تجمع من فرق الفنون الشعبية والتراثية المصرية الأصيلة، ومشاركة فرق من فنون ثقافات الشعوب المختلفة.

وسيكون الانطلاقة الاولى للمهرجان فى دورته ال١١ يوم 26 مايو الجاري على خشبة مسرح سور القاهرة الشمالي بشارع المعز.. وتستمر الفعاليات يوميا حتى يةم ١ يونيو المقبل. وتبدأ الحفلات يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى الـ10مساء.. وجميعها بشكل مجاني.

كذلك تم تخصيص ركن لتقديم مسرح العرائس للكبار على هامش فعاليات مهرجان الطبول 2024, وسيكون أيضا الدخول والحضور مجانًا وبدون مقابل، بمشاركة الفنان طاهر عبد الغظيم، دكتور بقسم الديكور كلية الفنون الجميلة، الفنان القدير النحات محمود الطوبجى، الفنانة إيناس رمضان مسرح الماريونيت، ورسامة كتب الأطفال الفنانة سمر صلاح الدين.

كذلك تشارك الفنانة منار مصطفي بورشة العرائس الكورشية، مصمم وصانع عرائس الفنان محمد سلام ورشة فن التحريك، فنان العرائس محمد شبراوي ورشة فن التحريك Shbrawy Mohamed Salman.. وفنان العرائس والمخرج أحمد مصطفي فن الحكي وتحريك العرائس الماريونيت.

كما ستحضر فرقة كوريا للماسكات والعرائس بتوقيع الفنان ومنسق معرض العرائسيين محمد فوزي كيان ماريونيت فن الماريونيت.