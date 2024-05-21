"ديار ليلى" التعاون الفني الأول بين عمر العبداللات والموسيقار طلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان عمر العبداللات، لطرح مجموعة من أعماله الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة، في "ميني ألبوم" يحمل عنوان "ديار ليلى"، ويضم خمسة أغاني من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، تنوعت بها الأشكال الموسيقية وأفكار الكلمات .

والأعمال هي: أغنيتي "كتبت من الشعر"، و"ظلمتني"، وهما من أشعار سمو الأمير خالد الفيصل، وأغنية "سبع وثمان" من أشعار سمو الأمير محمد السديري، وأغنية "أيها الرجل" من أشعار العباس بن الأحنف، وأغنية "ديار ليلى" من أشعار قيس بن الملوح، وجميعها من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتولى توزيع جميع الأغاني الموزع سيروس، فيما أشرف على تنفيذ الأغاني، خالد أبو منذر، المشرف العام على أعمال الموسيقار الدكتور طلال.

وعن تعاونه الأول مع الموسيقار الدكتور طلال، عمر في بيان صحفي: "يضم الميني ألبوم، خمس أغاني رائعة، ستكون ضمن أرشيفي الفني المتميز، من ألحان الموسيقار طلال الذي تشرفت بالتعامل معه، من خلال ثقته الكبيرة أن صوتي قادراً على توصيل أعماله ونغماته، بإحساس مميز يصل إلى الجمهور العربي بسهولة، وهذه الثقة من الموسيقار الكبير، تمنحني دفعة قوية لتقديم الأفضل والمتميز".

وكان عمر انتهى مؤخراً، من تصوير أغاني الـ"ميني ألبوم"، بطريقة الفيديو كليب في إمارة دبي وسيتم عرض جميع الأغاني عبر قنوات "روتانا"، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.