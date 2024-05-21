انفعال عمرو دياب بحفل خاص يجدّد الجدل في «سلوكياته» غير المقبولة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 03:48 صباحاً - جدّد الفنان المصري عمرو دياب الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا حول «سلوكيات» بعض المشاهير في الحفلات والفعاليات الفنية، عقب انتشار فيديو له خلال غنائه في حفل زفاف الفنانة المصرية ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي قبل يومين.
فيديو مثير للجدل لـ عمرو دياب
وظهر دياب، الذي تصدر اسمه تريند “جوجل”، الاثنين، في الفيديو الذي انتشر سريعاً عبر «السوشيال ميديا»، وهو يدفع شاباً لمغادرة المسرح، وبدا على وجه دياب علامات ضيق وضجر، ما عدّه بعضٌ من جمهور الفنان المصري الملقب بـ«الهضبة»، «تصرفاً انفعالياً».
أما الفيديو السابق فقد وثّق لحظة انفعال عمرو دياب على مهندس الصوت خلال أدائه أغنية “يا أنا يا لأ”، حيث ضربه على ظهره أكثر من مرة أثناء انشغاله بتجهيز معدّات الصوت.
عمرو دياب ينهر سائقه
وعلى الفور، ربط الجمهور بين هذا الفيديو وفيديو سابق لـ”الهضبة” بدا فيه وهو ينصرف من إحدى الحفلات ويتحدث مع المرافقين له، ثم فجأة يقول لهم “استنوا لما نشوف الحيوان السوّاق دا راح فين”، وهو ما عرّضه وقتها لهجوم عنيف من جمهور السوشيال ميديا الذين أبدوا استياءهم من معاملة عمرو لمرافقيه بأسلوب غير لائق.
أغاني عمرو دياب الجديدة
وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا أغاني ألبومه الجديد الذي تعاون من خلاله مع عدد من صناع الموسيقى في أغانٍ جديدة من المقرر طرحها قريبًا ومن أبرزهم الشاعر محمد يحيى ومصطفى حدوتة والموزع الموسيقي عادل حقي.
دعم عمرو دياب لـ غزة
وكان الفنان عمرو دياب قد قرر في وقت سابق التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصري في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.
ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «الخليج 365» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «الخليج 365»
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