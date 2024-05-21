عمار الشريعي| فلسطين حاضرة في حفل تكريمه بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - لفتة إنسانية وطنية قدمها حفل تكريم الموسيقار الكبير عمار الشريعي، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية بمشاركة طربية مميزة مع محمد الحلو وعلي الحجار .

في ليلة تكريم عمار الشريعي.. مظاهرة غنائية في حب فلسطين

رُفعت على شاشة مسرح الحفل صورة لـ قبة الصخرة معها أنغام أغنية “ياأرض فلسطين” بصوت الفنانة رحاب عمر مرتدية عباءة تزينت بأشكال تقليدية للزي الفلسطيني ،، تضامنًا مع الأحداث العصيبة التي تمر بها فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الغشيم على قطاع غزة ومدينة رفح.

أغنية ياأرض فلسطين غنتها الفنانة آمال ماهر عام 1998 وكانت تبلغ من العمر 13 عامًا، واستطاعت آمال ماهر لفت الأنظار بقوة صوتها بالرغم من صغر سنها والبعض أطلق عليها (خليفة أم كلثوم) وأصبحت القاسم المشترك فى الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة،

أغنية “ياأرض فلسطين” من كلمات الشاعر عبد السلام أمين، لحن عمار الشريعي، وتقول كلماتها "عربية ياأرض فلسطين

قدس ومهد وعهد ودين

إنجيل .. قرآن .. وجرس وآذان

وغضب ينطق يوم حطين

بيت الرب كرامه شعب

تفديك أرواحنا يا بلادى

اسمك دايم يا فلسطين

أحلى بلاد الدنيا بلادى

يا بلادى يا بلادى

فيها تشوف فرحة أولادى

يا بلادى يا بلادى

ونخيلها العالى أوتادى

هى الأب وهى الأم

وهى القوه حرب وسلم

اسمك دايم يا فلسطين

اللوحة الغنائية لـ “ياأرض فلسطين”

برنامج متكامل لألحان عمار الرشيعي في ليلة تكريمه

شهد حفل تكريم عمار الشريعي في الأوبرا أجواء موسيقية ممتعة وذهبية تليق بإسمه وتاريخه مع المطربين محمد الحلو وعلي الحجار ومجموعة مميزة من أصوات الأوبرا الطربية .

رفع الحفل شعار كامل العدد، وتمييز بالتفاعل مع الوصلة الغنائية التي استمرت لأكثر من ساعتين، وتضمنت 24 أغنية من روائع الشريعي، والأوركسترا الموسيقية الكبرى التي ضمت 100 عازف لقيادة المايسترو تامر غنيم، ومع نخبة من مطربي الأوبرا وهم " نهى حافظ، محمد حسن، أنغام مصطفى، رحاب عمر، أميرة أحمد، حنان عصا، و صوليست مميز مع عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز وكورال أطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا .

افتتح الحفل على أنغام المسلسل الشهير “دموع في عيون وقحة”، وبعدها “حبيبتي من ضفايرها” بصوت أميرة أحمد، من أشعار الكبير سيد حجاب، وأغنية “بتسالأ ياحبيبي” مع نهى حافظ.

أما “أرابيسك” فقدمها محمد حسن، وصولو الماريمبا مع نسمة عبد العزيز الذي عزف أنغام أغنية “جرس الفسحة” لـ صلاح جاهين وضج المسرح بصوت كورال الأطفال.

وبعدها جاءت أغنية “سيبولي قلبي وارحلوا” للكبير عبد الرحمن الأبنودي بصوت حنان عصام، بجانب أغنية "أقوى من زمان من أشعار مصطفى الضمراني.

أشهر تترات الدراما مع محمد الحلو في ليلة عمار الشريعي

ووسط تصفيق حاد زاحمته أصوات الترحيب، اعتلى الفنان الكبير محمد الحلو المسرح وقدم 3 أغاني من أروع ماقدمه الشريعي وهم “عمار يااسكندرية” للشاعر أحمد فؤاد نجم، “للثروة حسابات أخرى” للشاعر سيد حجاب، وأغنية “أديب” لأـ سيد حجاب أيضًا.

وفي الفاصل الغنائي الثاني صعد الفنان الكبير علي الحجار المسحر بروائع غنائية من زمن الشريعي وهم “ هنا القاهرة، انت طلعتلي منين، أيام، حدائق الشيطان، ليلي وياليلي، ماتمنعوش الصادقين ليلي وياليلي، لو مش هتحلم".