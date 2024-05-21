سلمى أبو ضيف تتألق بفستان من تصميم زهير مراد

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف الأنظار، خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77.

وشاركت سلمى متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لإطلالتها في هذا الحدث، ظهرت فيها بفستان باللون الفضي الأنيق.

وإختارت سلمى الفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، من المجموعة التابعة لربيع 2024.

جاء الفستان بتصميم أنيق للغاية، إذ تزين بالكامل بالترتر واللؤلؤ اللامع، وجاء بتصميم زخرفات وفتحات جانبية، خصوصاً عند منطقة البطن والرجلين.

وإعتمدت سلمى تسريحة شعر بسيطة تناسب الفستان، إذ رفعت شعرها بالكامل إلى الوراء، وإختارت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها.



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