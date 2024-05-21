خاص - نيقولا معوض يكشف مشاركته في مسلسل روسي وهذا ما قاله عن دوره في " الحشاشين "

ميرنا وليد - بيروت - نيقولا معوض، ممثل لبناني ناجح، إستطاع أن يصنع لإسمه مكانة مرموقة في عالم التمثيل، وحقق نجاحات مهمة في مسيرته الفنية. بدأ نيقولا مسيرته التمثيلية من لبنان، وسرعان ما لمع اسمه في الدراما المصرية، بعد مشاركته في مسلسل "ونوس"، الذي حقق نجاحاً كبيراً.

لم يكتفِ نيقولا بنجاحه على الصعيد العربي، إلا أنه وصل إلى السينما العالمية بفيلم "His Only Son"، الذي حقق المرتبة الثالثة في أميركا، كما نجح نيقولا في تجسيد عدة شخصيات مهمة، كان آخرها شخصية "عمر الخيام" في مسلسل "الحشاشين".

وكان لموقع "الفن" هذه المقابلة مع نيقولا معوض، والتي تحدث فيها عن عمله في مسلسل "الحشاشين"، وظهوره بمشهد بدون ملابس في فيلم عالمي، كما كشف لنا عن مشاركته في مسلسل روسي جديد.

مسلسل "الحشاشين" من أضخم الأعمال الدرامية العربية، كيف تصف عملك في هذا المسلسل؟

أنا سعيد جداً بمشاركتي في مسلسل "الحشاشين"، كما أني سعيد بعملي مع المخرج بيتر ميمي، والكاتب عبد الرحيم كمال الذي أحب كتاباته، وأول عمل لي في مصر مسلسل "ونوس" كان من كتابته، كما جسدت شخصيات أخرى من كتابته، طريقة كتابته للشخصيات تعجبني، هو يدخل إلى أعماق الشخصيات فنجسدها على أكمل وجه، وهو يتميز بالروحانية التي يدخلها إلى الشخصيات.

هل تجسيد شخصية "عمر الخيام" شكّل تحدٍ بالنسبة لك؟

أنا خضت سابقاً التمثيل باللغة العربية الفصحى، إلا أن التحدي في شخصية "عمر الخيام" بالنسبة لي، كان في طريقة كتابة الشخصية، وتسليط الضوء على الجانب الذي لا يعرفه الناس عن عمر الخيام، فهو بالنسبة إلينا شاعر وعالم عظيم، ترك أثراً كبيراً جداً، إلا أنه بالنسبة لنفسه، لم يكن كذلك، لذلك أحببت كثيراً كيف دخل المسلسل على شخصية "عمر الخيام"، وعرض نظرته لنفسه، وليس نظرة الناس إليه، وصراعاته النفسية، وإكتئابه، وصراعاته الوجودية، وشعوره بأنه جاء إلى الحياة، وسيموت من دون أن يفعل شيء، بالرغم من إنجازاته، هذا ما شدني إلى المسلسل، وقد وجدت الدور متعة ومتعباً في نفس الوقت.

هل هذا الدور هو الأهم في مسيرتك الفنية؟

دوري هذا مهم جداً، ولكنه ليس الأهم في مسيرتي الفنية، فإذا إعتبرت أن دوراً ما هو الأهم بالنسبة لي، لن أجسد أي دور بعده. كل دور هو الأهم في وقته، فعند تمثيل "الحشاشين"، إعتبرت دور "عمر الخيام" الأهم في مسيرتي الفنية، وصورت بعده مسلسلاً روسياً، جسدت فيه دوراً باللغة الروسية، وإعتبرته أيضاً الأهم، وأصور حالياً دوري في مسلسل "امرأة"، وأعتبره الأهم، إلا أنه كان لدي عدة محطات مهمة، منها دوري في مسلسل "ونوس"، وهو أول دور لي باللهجة المصرية، ودوري في مسلسل "سابع جار"، الذي حقق نجاحاً ساحقاً في مصر، ودوري في فيلم "His Only Son"، وأنا حريص دائماً على التنوع بأدواري.

هل من الممكن أن يتحول مسلسل "الحشاشين" إلى فيلم عالمي؟

يجري الحديث حالياً عن تحويل المسلسل إلى فيلم سينمائي، إلا أن الأمر ما زال غير مؤكد، ولا نعرف إذ كان مشروع قائماً، أو أنه ما زال قيد الدراسة، وهذه الفكرة تحمسني كثيراً لأنني أعشق السينما.

شاركت في بطولة الفيلم العالمي "Three Thousand Years of Longing"، وظهرت فيه بمشهد من دون ملابس، هل تعيد هذا المشهد بعمل لبناني؟

الموضوع ليس مرتبطاً بإن كان عملاً أجنبياً أو عملاً لبناني، فقد عرض عليّ عمل أجنبي آخر يتطلب ظهوري من دون ملابس لكني لم أقبل به، لأني لم أكن متأكداً إذ كان العمل ككل سيخرج بصورة جميلة. في فيلم جورج ميلر، هناك مخرج قوي ومشهد فيه جمالية معينة، ومشهد جنـ سـي، إلا أنه مصور بطريقة لا تخدش الحياء أبداً، وفي المقابل هناك مشاهد لأشخاص يرتدون ثيابهم، إلا أنها تخدش الحياء.

هل هذا المشهد نال أصداء أكثر من النجاح العالمي للفيلم وعرضه في مهرجان "كان"؟

نال هذا المشهد أصداء أكثر في الشرق الأوسط فقط، أي في المنطقة العربية أكثر من وصول الفيلم إلى مهرجان "كان"، وذلك لأننا غير معتادين على هذه النوعية من المشاهد، ولأن المشاهدين غير معتادين على أن أظهر بهكذا نوع من المشاهد، وهذا ما جعل الحديث عن المشهد أكثر من الحديث عن نجاح الفيلم، وعرضه لأول مرة في مهرجان "كان" السينمائي.

فيلمك الثاني في هوليوود هو فيلم "His Only Son"، الذي جسدت فيه شخصية النبي إبراهيم، وحقق المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة الأميركية، ماذا أضاف هذا الفيلم إلى شخصيتك ومسيرتك؟ وبعد وصولك إلى العالمية هل ستقبل بتجسيد أدوار ثانوية؟

هذا الفيلم أضاف الكثير إلى شخصيتي ومسيرتي، فمن ناحية الشخصية، جعلني أغوص أكثر في أعماق شخصية النبي إبراهيم، وكان الدور الوحيد الذي جعلني أدخل في رحلة روحية بيني وبين الله، لذلك أغناني كثيراً من الناحية الروحية. أما بالنسبة لمسيرتي الفنية، فالفيلم أضاف إليها الكثير، إذ إنني جسدت دوراً صعباً، وأربع مراحل من حياة النبي إبراهيم، كما أنه فيلم أميركي ووصل إلى المرتبة الثالثة، فكان حلماً لم أحلمه من قبل، ولم أكن أتوقع تحقيقه هذا الإنجاز، الذي سيشعرني دائماً بالفخر، إلا أنني لا أشعر أنني وصلت إلى العالمية، بل أعتبر هذا الفيلم تجربة عالمية. وبالنسبة إلى الجزء الثاني من السؤال، أقبل بالأدوار الثانوية الصعبة التي تستفزني كممثل، لكني لا أقبل بالأدوار العادية، حتى لو كانت أدواراً رئيسية.

تشارك حالياً في بطولة النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة"، إلى جانب الممثلة السورية مرام علي، أخبرنا أكثر عن هذا العمل.

أنا سعيد جداً بهذا العمل، وكنت متحمساً للعمل مع مرام علي، لأنني أحبها كممثلة وإنسانة، كما أنني أحب عمل المخرج، وهذا العمل الثالث لي مع "MBC"، والعمل معهم يجعلك تتأكد من النجاح مسبقاً، لأن عناصر نجاح العمل تكون مكتملة، خصوصاً وأن المشرفة على الإنتاج هي سارة دبوس. بدأت مؤخراً بتصوير مشاهدي في المسلسل، بعد أن كنت تأخرت بسبب تصويري المسلسل الروسي.