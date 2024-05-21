بالفيديو والصور: مصمم أزياء يرد على ملكة كابلي حول سبب عدم حضورها مهرجان كان بفستان من تصميمه

واجهت المشهورة ملكة كابلي موقفًا محرجًا خلال استعدادها لحضور مهرجان كان السينمائي 2024، حيث اضطرت إلى استبدال فستانها الذي صممه رامي قاضي بسبب تلفه خلال عملية التعديلات.

وشاركت كابلي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور من كواليس التحضير للمهرجان، أظهرت فستانها الأساسي من تصميم قاضي قبل التعديلات، وعلّقت قائلة: “فستاني كان من عند رامي قاضي، وخرب هم يعدلون مقاسه للأسف، ما عليكم، متفائلة”.

وبعد ساعات قليلة من منشور كابلي، فاجأ قاضي متابعيه بنشر رده على الواقعة، حيث كشف عن رفضه إعطاء كابلي الفستان في الأساس، مُشيرًا إلى أنها لجأت إلى التشهير به بعد رفضه.

وكتب قاضي في منشوره: “عندما تقول لا لبعض المؤثرين ولا يتقبلونها، فيتهمونك بالتعديلات السيئة”، مُرفقًا المنشور بضحكة.

وأثار رد قاضي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين متعاطفين مع كابلي ومؤيدين لموقف قاضي، مع تساؤل البعض حول حقيقة الواقعة ودوافع كل طرف.