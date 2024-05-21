الخميس.. أمسية موسيقية لمواهب الفيولينة والبيانو في أوبرا دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب في أوبرا دمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، فصل الفيولينة، تدريب وقيادة ماجي مجدي ويصاحبه عازف البيانو أمير عوض وفصل البيانو تدريب عمر فاروق وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 23 مايو على مسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العالمية والعربية، منها: كونشرتو سيتز الخامس - جافوتو لـ باخ، السيمفونية الخامسة لـ بيتهوفن، جافوتي لـ هاندل، الفالس الثاني لـ شوستاكوفيتش، فالس الربيع لـ شوبان، بكتب اسمك لـ الأخوين الرحباني - كان عندنا لـ إلياس الرحباني، الإسكندرية وفيها حاجة حلوة لـ عمر خيرت.

يشارك فى الحفل: لورنا أحمد - ملك ملوك - كيريا مينا - ندى كريم - يمنى مخلوف - آية هشام - ميرنا خليفة - ميرنا سامح - آدم عمرو - عمر الجندي - أحمد الشبكشي - سهيلة سامح - ياسين سامح - سلمى حسام - هايدي أحمد - آيه الرشيدي، سلافا خالد - أحمد هاني - فريدة وليد - محمد إيهاب - درة عتمان - لارا عمرو - ماريا سامح - رودينا طارق - فريدة الجندي - ديما إسلام - مروان أسامة - ياسمين أحمد .

الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب يضم مختلف الأنشطة الفنية التي تسهم في صقل المواهب وتنميتها وتعليم المتدربين على أيدي متخصصين من ذوى الخبرة والكفاءة في مجالات متنوعة، منها: الباليه، الجيتار، العود، الكمان، البيانو، الإيقاع والرسم .