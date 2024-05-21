كم دولة اشترت حقوق عرض مسلسل “التفاح الحرام”؟ .. الرقم خيالي سيصدمكم

١٤٨ هو عدد الدول التي اشترت حقوق عرض المسلسل التركي “التفاح الحرام” وفي بعض هذه الدول ومنها الشرق الاوسط حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا جدًا.
كما عُرض المسلسل في رومانيا واسبانيا ويعرض حاليًا في روسيا. وبسبب النجاح الكبير العمل هناك تمّ استقبال بطل العمل “بيرك اوكتاي” على أحد السفن السياحية، حيث عبّر بيرك عن سعادته بنجاح المسلسل الكبير على الرغم من انتهاء عرضه.
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الجدير ذكره أن مسلسل “التفاح الحرام”، كان قد حقّق نجاحًا خلال عرض ستّ مواسم منه. والعمل تمّ عرضه حصريًا على قناة Mtv اللبنانية في لبنان .
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