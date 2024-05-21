هل يودّع التركي الوسيم ابراهيم تشيليكول العزوبيّة أخيرًا؟

لاحقت الكاميرات الممثل التركي، ابراهيم تشيليكول، الذي كان برفقة حبيبته ناتالي يارجان خلال تلبيتهما لدعوة خاصة، حيث ظهر الثنائي الى جانب بعضهما بشكل قريب وحميم ورومانسي اضافة الى ارتدائهما خاتم خطوبة ما دفع بالصحفيين الى السؤال هل هناك من زواج قريب؟ ليجيب ابراهيم “كل شيء ممكن في هذه الحياة”.

ومع اصرار الصحافة بسؤال هل سيكون الزواج قريب؟ أجاب ابراهيم بطريقة مبهمة دون اعطاء اجابة واضحة “كل شيء ممكن، شكرًا لكم”.

ومع انتشار خبر عن اقتراب انتهاء مسلسل “الغدّار” الذي شارك فيه الى جانب الممثل شاتاي أولوسوي، أكد ابراهيم أن ليس لديه اي فكرة حول انتهاء العمل لأن هذا القرار بيد المنتج وليست لديه فكرة أو معلومة عن ذلك. مؤكدًا انه دخل المسلسل كضيف شرف لثلاث أو أربع حلقات فقط، معبرًا عن سعادته بالمشاركة وأن كل شيء كان ممتعًا، واستمتع كثيرًا بالعمل مع طاقم رائع.

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نذكر ان الممثل ابراهيم تشيليكول كان قد حقق نجاحات كبيرة في اعمال درامية عديدة منها “كان يا ما كان في تشوكوروفا”.