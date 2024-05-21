فن ومشاهير

بإطلالة “شبه عارية”.. شقيقة مايلي سايروس تسرق الأضواء!

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: قدمت نواه سايروس، شقيقة النجمة الأميركية مايلي سايروس، عرضًا مفعمًا بالحيوية أثناء أدائها في Metlife Ten في ساو باولو بالبرازيل يوم الأحد.

وارتدت المغنية، البالغة من العمر 24 عامًا، فستانًا شفافًا دون حمالة صدر أظهر مفاتنها بشكل واضح.

وفي الوهلة الأولى، يظنّ المرء أن الفنانة الشابة عاريةً، إلا أن فستانها ذو الكتف الواحد يدلّ على العكس، وبخاصةٍ أثناء تجولها حول المسرح بثقة.

وقامت نواه بتصفيف خصلات شعرها الطويلة بطريقة مبللة، مما جعلها تبدو وكأنها خرجت للتو من الاستحمام.

ويُذكر أن الدراما لا تزال مستمرة مع عائلة سايروس، إذ أُفيد أن نواه غاضبة من والدتها تيش سايروس بزعم “سرقة” حبيبها السابق دومينيك بورسيل منها.4f8d30dd44.jpg d3477ea742.jpg ed1ab71bcb.jpg

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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