بمصطلحات من الشارع المصري.. محمد أبو زيد يطرح “أحلى بنت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنان المصري محمد أبو زيد بعنوان “احلى بنت” حصرياً على موقع يوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

أغنية “احلى بنت” من اللون الغنائي الشعبي المصري، عمل غنائي جمع بين الجمل اللحنية الشعبية والايقاعية مع توزيع موسيقي عصري.

وقام النص الغنائي على الغزل بجمال الأنثى، حيث استخدم الشاعر مصطلحات من الشارع المصري وصاغها بأسلوب السهل الممتنع.

وصدرت أغنية “احلى بنت” على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرج المصري متيم السراج.

أغنية “احلى بنت” من كلمات وليد رياض والحان وليد سمارة وتوزيع ميدو مزيكا واسلام شيبسي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.