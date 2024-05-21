على طريقة “تيك توك”.. زينة تقلّد “جمالات كفتة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: شرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو طريفاً ظهرت فيه وهي تغنّي أغنية “يا عيني إخيه يا روحي إخيه” على طريقة “جمالات كفتة”.

والأغنية قدّمتها شخصية المطربة “جمالات كفتة” والتي جسدها الفنان حسين إبراهيم في فيلم “الآنسة ماما” للفنان محمد فوزي وصباح.

وعلى الأثر، تلقّت زينة تعليقات كثيرة من جمهورها الذي أشاد بأدائها وطالبها بخوض تجربة الكوميديا.

من ناحية أخرى، كشفت زينة عن مفاجأة كبيرة حول مسلسلها الذي يحمل اسم “الليلة واللي فيها”، والذي عُرض قبل عامين على منصة “شاهد” وحقق نجاحاً كبيراً.

وقالت زينة: “قناة BBC ستقتبس مني مسلسل “الليلة واللي فيها”، وسيتم تقديمه من خلال ممثلة أجنبية في إنكلترا، وهي المرة الأولى التي تأخذ فيها دولة أجنبية عملاً فنياً من مصر”.

وعن سبب اتجاهها الى دراما المنصات، وذلك بعد رفضها هذا الأمر في بداية دخولها عالم الفن، قالت زينة: “بالنسبة إليّ لم أكن أشاهد أعمال المنصات، وعندما تابعتها ووجدتها جيدة قدّمت عملاً من ست حلقات كأنها ستة أفلام كل حلقة منفصلة عن الأخرى”.

وأضافت: “قلت لنفسي لو دخلت هذه المنطقة لا بد من أن أحقق فيها نجاحاً، وهذا توفيق من الله، ولم يحدث أبداً أن دخلت مكاناً إلا وحققت فيه نجاحاً باهراً، وعندما دخلت منصة “شاهد” وجدتها باباً واسعاً وفيها أسماء كبيرة مثل هاني خليفة ومحمد رجائي”.

وأردفت قائلةً: “عناصر النجاح كلها كانت موجودة، واجتهدنا وحققنا نجاحاً كبيراً جداً، والآن يقولون إنهم يريدون تقديم عمل مثل “الليلة واللي فيها””.

يُذكر أن زينة شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة”، وهو بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، صلاح عبدالله، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجي…، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.