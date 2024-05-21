رغم سجن والدتها.. ابنة دنيا بطمة تحتفل مع أصدقائها.. والمناسبة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: على الرغم من تواجدها في السجن منذ أشهر، تواصل عائلة الفنانة المغربية دنيا بطمة تفعيل صفحتها على تطبيق “إنستغرام” من خلال صور وفيديوهات لابنتيها غزل وليلى روز، متجاهلين تهديدات والدهما المنتج البحريني محمد الترك وتحذيراته المستمرة من نشر صور لابنتيه مجدداً على السوشيال ميديا.

ونشرت إبتسام أخيراً مقطعاً مصوّراً تظهر فيه غزل مع أصدقائها في نادي السباحة وهم يحتفلون معها بحصولها على المركز الأول في البطولة، وحرصت شقيقات الفنانة المغربية على التواجد مع الطفلة ودعمها ومنحها كل الاهتمام والحب وتأمين كل حاجاتها هي وشقيقتها وتعويضهما حنان أمّهما القابعة في السجن.

كذلك نشرت ابتسام بطمة صورة لغزل بدت فيها وهي تقف في المركز الأول، وتحمل الميداليات الذهبية، وأرفقت الصورة بالتعليق: “ما شاء الله تبارك الله”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، ولاحظ العديد منهم الحزن في عينَي الطفلة الصغيرة رغم حصولها على المركز الأول في البطولة، وأرجعوا الأمر إلى غياب والدتها عنها، متمنين الفرج للنجمة المغربية دنيا بطمة المدانة في قضية حساب “حمزة مون بيبي”، والمحكومة بالسجن لمدة سنة نافذة.