هيفاء وهبي بصور من أجواء “يا نحلة”.. إثارة وشغف ونجاح!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: يزداد شغف النجمة اللبنانية هيفاء وهبي يومًا بعد يوم لتقديم محتوى مميّز ومختلف عن غيرها من الفنانين، فـ”محبوبة الملايين” تسعى دائماً لإرضاء محبيها من خلال الأغنيات التي تصدرها بين الحين والآخر والإطلالات التي تختارها لأعمالها والصور التي تطلّ بها على الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي أحدث جلسة تصوير لها، ترجمت هيفاء وهبي شغفها الفنّي بإطلالة من وحي أغنيتها الجديدة “يا نحلة” التي حققت في فترة قياسية أكثر من 2.8 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

هيفاء وهبي أطلّت في الصور بـJumsuit من اللون الأسود وهي تحمل وردة كبيرة من اللون الأصفر الذي سيطر على أجواء جلسة التصوير، فخطفت القلوب بلقطات عفوية بدت فيها بغاية الأنوثة والجمال، وعلّقت قائلةً: “أعيش الحياة بشغف”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور هيفاء، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، إذ لاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.

الجدير ذكره أن أغنية “يا نحلة” هي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع ، وميكس وماستر سليمان دميان.

وحققت الأغنية نجاحًا لافتًا في الأيام الماضية، وتصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على الموقع في لبنان ومصر والسعودية والإمارات والأردن والمغرب وغيرها من البلدان العربية.