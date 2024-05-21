نيفين الكيلاني: عمار الشريعي قامة موسيقية عظيمة ومبدع استثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - حضرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية التي نظمتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفاءً بمسيرة الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وذلك على المسرح الكبير بدارالأوبرا، بحضور الإذاعية ميرفت القفاص، أرملة الموسيقار الراحل.

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "تأتي هذه الاحتفالية احتفاءً بأحد رموز الفن المصري، فهو قامة موسيقية عظيمة، ومبدع استثنائي، أثرى الموسيقى العربية بألحانه، وأسهم في إثراء الثقافة المصرية والعربية".

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن الحفل يأتي في إطار خطة الوزارة لتخليد رموز الوطن من المبدعين بمختلف المجالات، عرفانًا بما قدموه من إبداعات أسهمت في ‏إثراء الحركة الفنية، وكونت مفردات هويتنا الثقافية التي ينبغي صونها والحفاظ عليها.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى الفني المتميز للحفل، وأثنت على أداء فنانيه، وما تضمنه من أعمال للموسيقار الراحل، عكست عبقريته الموسيقية، وتفرد مسيرته الإبداعية المُعبرة عن هوية الشخصية المصرية.

أحيا الحفل المطربان الكبيران محمد الحلو، وعلي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو تامر غنيم، بمشاركة نجوم الأوبرا: أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مع كورال الأطفال.

كما تضمن برنامج الحفل باقة من أروع ألحان الموسيقار الراحل، عمار الشريعي، والتي قدمها لكبار المطربين، إلى جانب عزف لعدد من تترات المسلسلات الشهيرة، وإبداعاته المتعددة، منها "جرس الفسحة، دموع في عيون وقحة، حبيبتي من ضفايرها، بتسأل يا حبيبي، أرابيسك، سيبولي قلبي وارحلوا، أقوى من الزمان، عربية يا أرض فلسطين، أديب، للثروة حسابات أخرى، عمار يا اسكندرية، ما تمنعوش الصادقين، لو مش حتحلم، أبو زيد، الأيام، حوا وآدم، ليلى ويا ليلى، حدائق الشيطان، انت طلعتيلي منين، مبسوطين، هنا القاهرة".

افتتح الحفل على أنغام المسلسل الشهير “دموع في عيون وقحة”، وبعدها “حبيبتي من ضفايرها” بصوت أميرة أحمد، من أشعار الكبير سيد حجاب، وأغنية “بتسالأ ياحبيبي” مع نهى حافظ.

أما “أرابيسك” فقدمها محمد حسن، وصولو الماريمبا مع نسمة عبد العزيز الذي عزف أنغام أغنية “جرس الفسحة” لـ صلاح جاهين وضج المسرح بصوت كورال الأطفال.

وبعدها جاءت أغنية “سيبولي قلبي وارحلوا” للكبير عبد الرحمن الأبنودي بصوت حنان عصام، بجانب أغنية "أقوى من زمان من أشعار مصطفى الضمراني.

أشهر تترات الدراما مع محمد الحلو في ليلة عمار الشريعي

وسط تصفيق حاد زاحمته أصوات الترحيب، اعتلى الفنان الكبير محمد الحلو المسرح وقدم 3 أغاني من أروع ما قدمه الشريعي وهم “عمار يا اسكندرية” للشاعر أحمد فؤاد نجم، “للثروة حسابات أخرى” للشاعر سيد حجاب، وأغنية “أديب” لأـ سيد حجاب أيضًا.

وفي الفاصل الغنائي الثاني صعد الفنان الكبير علي الحجار المسرح بروائع غنائية من زمن الشريعي وهم “ هنا القاهرة، انت طلعتلي منين، أيام، حدائق الشيطان، ليلي ويا ليلي، ماتمنعوش الصادقين ليلي وياليلي، لو مش هتحلم"

ورفع الحفل شعار كامل العدد، وتمييز بالتفاعل مع الوصلة الغنائية التي استمرت لأكثر من ساعتين، وتضمنت 24 أغنية من روائع الشريعي، والأوركسترا الموسيقية الكبرى التي ضمت 100 عازف لقيادة المايسترو تامر غنيم، ومع نخبة من مطربي الأوبرا وهم " نهى حافظ، محمد حسن، أنغام مصطفى، رحاب عمر، أميرة أحمد، حنان عصا، و صوليست مميز مع عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز وكورال أطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا.

افتتح الحفل على أنغام المسلسل الشهير “دموع في عيون وقحة”، وبعدها “حبيبتي من ضفايرها” بصوت أميرة أحمد، من أشعار الكبير سيد حجاب، وأغنية “بتسالأ ياحبيبي” مع نهى حافظ.

أما “أرابيسك” فقدمها محمد حسن، وصولو الماريمبا مع نسمة عبد العزيز الذي عزف أنغام أغنية “جرس الفسحة” لـ صلاح جاهين وضج المسرح بصوت كورال الأطفال.

وبعدها جاءت أغنية “سيبولي قلبي وارحلوا” للكبير عبد الرحمن الأبنودي بصوت حنان عصام، بجانب أغنية "أقوى من زمان من أشعار مصطفى الضمراني.

أشهر تترات الدراما مع محمد الحلو في ليلة عمار الشريعي

وسط تصفيق حاد زاحمته أصوات الترحيب، اعتلى الفنان الكبير محمد الحلو المسرح وقدم 3 أغاني من أروع ما قدمه الشريعي وهم “عمار يا اسكندرية” للشاعر أحمد فؤاد نجم، “للثروة حسابات أخرى” للشاعر سيد حجاب، وأغنية “أديب” لأـ سيد حجاب أيضًا.

وفي الفاصل الغنائي الثاني صعد الفنان الكبير علي الحجار المسرح بروائع غنائية من زمن الشريعي وهم “ هنا القاهرة، انت طلعتلي منين، أيام، حدائق الشيطان، ليلي ويا ليلي، ماتمنعوش الصادقين ليلي وياليلي، لو مش هتحلم".

وفي لفتة إنسانية وطنية قدمها حفل تكريم الموسيقار الكبير عمار الشريعي رُفعت على شاشة مسرح الحفل صورة لـ قبة الصخرة معها أنغام أغنية “يا أرض فلسطين” بصوت الفنانة رحاب عمر مرتدية عباءة تزينت بأشكال تقليدية للزي الفلسطيني ،، تضامنًا مع الأحداث العصيبة التي تمر بها فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الغشيم على قطاع غزة ومدينة رفح.افتتح الحفل على أنغام المسلسل الشهير “دموع في عيون وقحة”، وبعدها “حبيبتي من ضفايرها” بصوت أميرة أحمد، من أشعار الكبير سيد حجاب، وأغنية “بتسالأ ياحبيبي” مع نهى حافظ.