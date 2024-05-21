بالصور- جنيفر لوبيز في كامل جمالها وأناقتها في العرض الاول لفيلمها الجديد بغياب زوجها

في ظل تصدّر خبر إقتراب انفصالها عن زوجها الممثل بن أفليك، بدّت نجمة هوليوود، جنيفر لوبيز، في كامل جمالها وأناقتها وحيويتها وهي تسير على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد “أطلس”، الذي أقيم مساء الاثنين، في ٢٠ الجاري، في لوس أنجلوس.

ارتدت “لوبيز” فستاناً أنيقاً باللونين الأبيض والأسود وصفّفت شعرها على شكل كعكة عالية وتزينّت بمجموعة من المجوهرات الماسية.

اللافت حضور لوبيز العرض الأول لفيلمها بمفردها وكانت العيون شاخصة على خاتم زواجها، الذي إرتدته بالفعل وسط اشاعات الإنفصال.

تساءل العديد حول غياب بن أفليك عن دعم زوجته في عملها الجديد مع العلم أن الكاميرات رصدت الثنائي معًا قبل يوم واحد فقط من العرض الأول للفيلم في كاليفورنيا.

مع ذلك، فإن غياب “أفليك” عن العرض الأول لفيلم “أطلس” أشعل من جديد نيران الإشاعات التي تدور حول التوتر الذي يحيط علاقة الثنائي في الفترة الأخيرة.

وقد تصاعدت التكهنات حول وضع الزوجَين في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن حضرت جينيفر حفل Met Gala لعام ٢٠٢٤ بدون “أفليك” البالغ من العمر ٥١ عاماً.

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وفي الوقت نفسه، أخبر أحد المطلعين مؤخراً “US Weekly” أن الزوجين “ليس لديهما خطط للإنفصال ولكنهما يأخذان بعض الوقت بعيداً عن بعضهما البعض”. وقال المصدر أن “أفليك” إنتقل من منزله الذي يجمعه بـ “لوبيز” إلى عقار جديد في لوس أنجلوس قبل عدة أسابيع.

نذكر ان فيلم “أطلس” سينطلق عرضه على منصة “نتفليكس” في ٢٤ أيار/مايو الجاري.