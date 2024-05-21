بالصور- بطلات “زوجة واحدة لا تكفي” على مسرح “الليلة دوب” مع حسن الرداد

تخوض أربعة من بطلات المسلسل الخليجي “زوجة واحدة لا تكفي” منافسة ملؤها الحماس والتشويق ضمن ثنائيات في برنامج الألعاب والمسابقات “الليلة دوب” مع النجم حسن الرداد، وهو النسخة المعربة من البرنامج الأميركي الشهير “That’s my Jam”، والذي يُعرض على MBC1 و”MBC العراق”. يتنافس في الحلقة أربعة نجمات يتوزعن على فريقين، هم ليلى عبد الله ولولوة الملا في مواجهة سينتيا صموئيل وآيتن عامر.

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تشهد الحلقة تحديات متعددة، تختبر المعلومات العامة للفنانين وذاكرتهم الفنية، وقدرتهم على إيصال أفكارهم تحت ضغط وقت محدود للإجابة، إضافة إلى اختبارات أخرى. فمن سيفوز في هذه التحديات؟

يُعرض برنامج “الليلة دوب- That’s my Jam” على MBC1،و “MBC العراق كل أربعاء الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت الرياض.