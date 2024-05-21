كلاسيكيات مع الفلوت والتشيللو والهارب فى الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية موسيقية لمجموعة من عازفي آلات الهارب والفلوت والتشيللو، ضمن الفعاليات الإبداعية للثقافة المصرية.

موعد حفل كلاسيكيات الفلوت والتشيللو والهارب فى الأوبرا

يقام الحفل في الثامنة والنصف مساء الجمعة 24 مايو على المسرح الصغير، مع صفاء الجندي (فلوت) ، أماني غنيم (تشيللو) وأميرة حامد (هارب) بمشاركة ضيفا الشرف نغماية (بيانو) ، ياسر غنيم (فيولينه) .

يتضمن البرنامج عدد من أعمال الحقبة الكلاسيكية والرومانسية والقرن العشرين التى وضعها كبار المؤلفين العالميين منهم موتسارت ، دفورجاك ، جلينكا ، دوبلر ، اندريس ، كاسادو ، بياتسولا وأعمال من التراث الفلكلوري لدول " بولندا - المجر- روسيا" بالإضافة إلي أحد المؤلفات اليابانية احتفالا بمرور ١٥٠ عام على التعاون الثقافى اليابانى المصرى .

يذكر أن العازفين المشاركين من أساتذة الكونسيرفتوار وأعضاء بأوركسترا القاهرة السيمفونى وأوركسترا أوبرا القاهرة ، وسبق وقدموا العديد من الحفلات على مسارح دار الأوبرا .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا