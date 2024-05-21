بيكا و شاكوش عمر كمال يستعدون لطرح كليب "ولاد موت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد عمر كمال، وحسن شاكوش، وحمو بيكا، لطرح أحدث أعمالهم الغنائية، تحت عنوان "ولاد موت" على طريقة الفيديو كليب، ولم يحدد موعد طرحه.

ونشر عمر كمال بوستر الأغنية على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهورا خلاله من كواليس تصوير الكليب وهم يحملون الشوم.

وتعرض الثلاثي لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل، بسبب كليب أغنية "أنا في البلد عضمة "، والذي ظهر خلاله بسيارات فارهة تحمل لوحاتها المعدنية حروف أسمائهم.

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