بسبب فلسطين.. كيت بلانشيت تتحدى قوانين مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت النجمة العالمية كيت بلانشيت، قوائم ترند مواقع التواصل الإجتماعي، بعد لجوئها إلى حيلة ذكية، لتأكيد دعمها القضية الفلسطينية، خلال حضورها في الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين، نجحت في التحايل على قوانين المهرجان الفرنسي ، التي تمنع وجود أي إشارات ذات مغزى سياسي، وظهرت على السجادة الحمراء، وهي ترتدي فستانا باللون الأسود ، له ذيل يجمع اللونين الوردي الفاتح والأخضر، وعند وقوفها أمام كاميرات التصثوير، رفعت الذيل ليكون مع لون السجادة الحمراء للمهرجان، تعمدت رفع الذيل لتظهر المزج بين ألوان العلم الفلسطيني.

الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت خلال كلمة ألقتها بصفتها سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي، فبراير الماضي، أدانت العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.