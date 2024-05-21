بعد غياب.. تعرف على أحدث أعمال أحمد مالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان أحمد مالك، عن أحدث أعماله الفنية التي يشارك فيها، منها مسلسل "مطعم الحبايب"،وفيلم أجنبي ولم يكشف عن تفاصيله.

وقال مالك: "عندي مسلسل اسمه مطعم الحبايب بتدور أحداثه جوا المطبخ بيسموه kitchen دراما، وفيه فيلم إنجليزي"، وذلك خلال لقائه في برنامج "سينماتيك".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد مالك الدرامية كانت بـ مسلسل "نسل الأغراب"، الذي عُرض في رمضان 2021، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة ومي عمر.

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