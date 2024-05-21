عباس أبو الحسن ونجل عادل إمام.. نجوم تورطوا في حوادث دهس بالسيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الفنان عباس أبو الحسن، قوائم ترند موقع البحث جوجل، عقب خضوعه للتحقيق بسبب حادث دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد.

الفنان عباس أبو الحسن، تم الإفراج عنه بكفالة مالية، بعد خضوعه للتحقيق.

ويعد الفنان عباس أبو الحسن، أحدث نجوم الوسط الفني، الذين خضعوا لتحقيقات بسبب حوادث الدهس بالسيارة، وهو ما نرصده بالتقرير التالي

عصام صاصا

خضع مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، للتحقيق، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية، بعد تورطه في حادث دهس شابا بسيارته، ووفاة الشاب.

خالد الذهبي

تمت إحالة نجل الفنان خالد الذهبي، نجل المطربة أصالة، إلى المحاكمة، بعد دهس شابا بسيارة في منطقة التجمع الخامس، ووفاة الشاب الضحية.

وتم التصالح بين أسرة الشاب ضحية الحادث، والفنان خالد الذهبي، بعد الاتفاق على دفع دية مالية.

رامي إمام

المخرج رامي إمام، واجه موقف عصيب، بعد دهسه سيدة من قبيلة المجارمة بالساحل الشمالي، وعقب وفاة السيدة، وجهت إليه تهمة القتل الخطأ

وبعد مفاوضات طويلة وافق شيوخ القبيلة، على قبول الدية وقيمتها 150 ألف جنيه، بشرط حضور النجم الكبير عادل إمام بنفسه، وبصحبته نجله، وهو ما تم بالفعل.

مصطفى قمر

واجه المطرب مصطفى قمر، تهمة القتل الخطأ، بعد دهس سيدة مسنة بسيارته، وعقب الإفراج عنه بكفالة مالية، تم إنهاء الأزمة بدفع دية وصلت قيمتها إلى 150 ألف جنيه.

ماجدة الخطيب

وأحيلت النجمة الراحلة ماجدة الخطيب، للمحاكمة، بعد وفاة الشاب، الذي تعرض للدهس بسيارتها، وصدر ضدها حكم بالحبس لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه.