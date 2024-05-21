على طريقته الخاصة.. أحمد حلمي يتغزل في منى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

مازح الفنان أحمد حلمي متابعيه، من خلال مقطع فيديو ، وهو يتغزل بـ زوجته الفنانة منى زكي، واستعان بأغنية لـ المطرب علي الحجار.

ونشر حلمي، مقطع الفيديو على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر وهو يحمل هاتف ويكشف عن وضع صورتة زوجته خلفية لهاتفه المحمول، وحقق الفيديو تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد حلمي مسرحية "تييت" التي عرضت بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح "أبو بكر الشدي" بموسم الرياض، وشاركه البطولة هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان، وعدد من الفنانين، ومن إخراج هشام عطوة.

https://www.instagram.com/stories/ahmedhelmy/3372273930574586523/

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