"بكلمات مؤثرة".. مايا دياب تنعى مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة مايا دياب، مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا، وكشفت عن آخر لقاء بينهما.

وكتبت مايا على حسابها الخاص بموقع إنستجرام": "ما كنت عارفة أنه أخر صورة لألنا، كنت مبسوط من قلبك".

وتابعت: "أنا كنت خايفة عليك كتير ضعفان يا طوني انتبه على حالك وانت ما انتبهت وفليت يا أطيب قلب وأكرم نفس، يا أدفى أنسان يا صادق يا محب يا قلبي أنت، أنت شقفة من عيلتي ومن رحلتي يا طوطن إللي ما بيتعوض، الله معك يا قلبي".

وتعاون مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا، مع عدد كبير من كبار نجوم الفن أبرزهم مع أحلام، أصالة، نانسي عجرم، نجوى كرم، مايا دياب وغيرهم من نجوم الفن.

على جانب آخر يذكر الفنانة مايا دياب طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة ايجابية" ، و "تقلان" ، و "كلن قالولي".