فن ومشاهير

بفستان أحمر.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة يسرا متابعيها، أحدث ظهور لها وحازت على إعجاب جمهورها.

ونشرت يسرا، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلاها فستان باللون الأحمر.

وجاءت عليها تعليقات المتابعين كالتالي: "جميلة دائمًا، قلبي، بحبك أوي، مبتكبرش أبدًا، الله يحفظك".

يذكر أن آخر مشاركات النجمة يسرا كانت بفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف وعرض في موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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