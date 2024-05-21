أصالة ومايا دياب.. نجوم الفن ينعون مصفف الشعر اللبناني طوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء والمواساة في مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

أصالة

نعت الفنان أصالة مصفف الشعر طوني، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة تجمعهما وكتبت: "ما كان شخص بشتغل معه وعادي، كان قريب علي وكأنّه من أهلي حنون، راقي، شبعان، كرامته ماشوفت إلها مثيل، ياالله ماعم صدق إنه راح ونحنا كان المفروض سوا مسافرين شئ ماعم بقدر صدقه أرجوكم ادعوا له، الله يرحمك يا صديق وحبيب وقريب وأخ وإنسان، شو صعب لاقي متلك الله يرحمك ياحبيبي ياطوني ياغالي، ويصبرنا يارب يارب".

مايا دياب

حرصت النجمة مايا دياب، على تقديم واجب العزاء في مصفف الشعر طوني صوايا، وكتبت على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "يا رفيقي، يا رفيق الدرب، أنت معنى الحب والصداقة والدعم وكاتم الأسرار، أنت إللي ما بتتكرر أنت متل النسمة الحلوة، انت كل صفة حلوة ، الصادق الصدوق إللي ايديك ما كانت بس على شعري ايديك غمروني بمحبة ما الها مثيل، يا طوني رح ضل عم بسمع ضحكاتك وكلماتك الحلوة لآخر الدنيا، ما كنت عارفة إنه هيدي آخر صورة لنا، كنت مبسوط من قلبك وأنا كنت خايفة عليك قلتلك كتير ضعفان يا طوني انتبه على حالك وأنت ما انتبهت وفلّيت يا أطيب قلب وأكرم نفس، يا أدفى أنسان يا صادق يا محب يا قلبي أنت".

نوال الكويتية

ونعت الفنانة نوال الكويتية طوني صوايا، وكتبت عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "رحل العزيز الغالي، الله يرحمه ويغفر له خالص العزاء لأسرة الراحل طوني صوايا، والله يحسن عزائهم، الله يرحمه ويغفرله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن تعاون مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا، مع عدد كبير من نجوم العرب من بينهم نانسي عجرم، وأحلام، ونجوى كرم، وأصالة".