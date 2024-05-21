بسبب فدوى مواهب وبناتها تامر حسني يتصدر ترند "إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر النجم تامر حسني، قوائم ترند موقع "إكس"، بعد انتشار صورة له بصحبة المخرجة فدوى مواهب وبناتها.

وأثارت الصورة الجدل، وسط انتقادات للمخرجة، وتعليقات مختلفة جاء بينها "فدوى مواهب وبناتها اللي مبيلبسوش قصير في البيت، بس بيلبسوه بره عادي"،" إيه التناقض دا، طب ليه مش بتنفذ اللي بتقوله"..

المخرجة فدوى مواهب، سبق وتولت إخراج فيديو كليب، أغنية "حاجات علمتهالك"، ومونتاج الدعاية والأغاني في فيلم "عمر وسلمى" للنجم.تامر حسني.

وتعرضت فدوى، عبر مواقع التواصل لهجوم حاد، بسبب ما تردد عن حديثها عن تحذيرها الفتيات من ارتداء الهوت شورت بالمنزل.

المخرجة فدوى مواهب، قامت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، بالرد على الجدل المثار.

وعبر خاصة القصص في موقع "أنستجرام"، كتبت،:" الأدب والرد باحترام وجبر الخواطر،لا علاقة لهم بحبك، أو كرهك للشخص، الذي أمامك بل هو دليل على نفسيتك المتزنة وحسن تربيتك"

وتابعت، :"الشكر واجب عليا لكل من رد غيبتي، ودافع حتى لو هي أو هو مش بيحبني واوعوا تنسوا إني مجبتش الكلام ده من عندي، ده بإجماع العلماء والأرجح والأحوط".

وأوضحت فدوى،:" وعلى فكرة ده مكنش الدرس الرئيسي ده كان طلب من الأمهات اللي بناتها بتلبس كده والعورة المغلظة بتبان أمام أبوها واخواتها الشباب وعدم سماع البنات لهن".

وفي صفحتها في موقع فيسبوك، نشرت صورة لها أثناء إلقاء الدروس الدينية، وكتبت فدوى،:"العتب على النظر دول أطفال؟ و لا بنات بالغين حتى سن الـ 21؟".

وتابعت،:" بس حقول ايه؟ ماهو محدش من اللى بيهاجم تحرى و لا أتفرج على أصل الفيديو أصلا، أجندات و لجان و معروف مين وراهم".

ونشرت فدوى ، الآية القرآنية،:" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وفي ختام تعليقها، كتبت ،:"غيبة و بهتان و قذف محصنات و خوض فى الأعراض و إن شاء الله القصاص يوم القيامة".

وأضافت ،:" سئِلَ رسولُ اللهِ أيُّ الناسِ أشدُّ بلاءً قال الأنبياءُ ثم الأمثلُ فالأمثلُ يُبتَلى الناسُ على قدرِ دِينِهم فمن ثَخنَ دِينُه اشتدَّ بلاؤه ومن ضعُف دِينُه ضعُفَ بلاؤه وإنَّ الرجلَ لَيصيبُه البلاءُ حتى يمشيَ في الناسِ ما عليه خطيئةٌ ".

المخرجة المعتزلة فدوى مواهب، تصدرت مؤخرا قوائم مواقع التواصل، بالتزامن مع توالي نشرها فيديوهات ذات مغزى ديني، عبر قناتها في موقع يوتيوب.

المخرجة فدوى مواهب، قامت عبر قناتها في موقع يوتيوب، بنشر فيديوهات موجهة إلى الاطفال، في صورة دروس دينية.

وقدمت فدوى، حلقات عن العقوق بالوالدين، وقصص الأنبياء، والفرق بين الذنوب و السيئات، غيرها.